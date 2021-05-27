Испания

Мадридцы решили пригласить итальянского коуча.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан по информации многих СМИ решил покинуть свой пост.

Сообщается, что главным и самым наиболее вероятным претендентом на должность нового тренера клуба является Массимилиано Аллегри.

Руководители Реала на протяжении нескольких часов веди переговоры с опытным специалистом, который и сам не скрывал, что хотел бы поработать в Реале.

Уже известно, что мадридский клуб направил официальное предложение тренеру. Аллегри еще решает вопрос по тренерскому штабу, однако он будет состоять из трех или четырех помощников.

Однако если переговоры каким то образом сорвутся, Реал обратится к Антонио Конте, который покинул миланский Интер. Однако этот вариант является маловероятным.

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