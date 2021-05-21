Англия

Специалист метит на место Зидана.

Бывший тренер Ювентуса» и Милана Массимилиано Аллегри отказался возглавить лондонский Тоттенхэм.

По информации источника, итальянский специалист отказался от условий "шпор" в связи со своим желанием возглавить мадридский Реал, сменив на посту наставника "сливочных" Зинедина Зидана.

Аллегри не тренирует с 2019 года. Последним местом работы специалиста был туринский Ювентус, с которым он выиграл 5 титулов Серии А, 4 Кубка Италии и 2 Суперкубка.

Ранее сообщалось, что Аллегри встречался с представителями Реала и готов возглавить "королевский" клуб.