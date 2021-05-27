Испания

Несмотря на вторую отставку француз провел успешное время на посту наставника "сливочных".

Сегодня, 27 мая, было объявлено о том, что мадридский Реал отправил в отставку главного тренера команды Зинедина Зидана.

По информации Squawka Football, под управлением французского специалиста Реал выигрывал трофей в среднем каждые 23,9 матча за два периода во главе "сливочных". В первый раз он возглавлял Реал с 2016 по 2018 год.

Вместе с мадридским клубом, Зидан трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды Ла Лигу, два раза Суперкубок Испании, дважды Суперкубок УЕФА и столько же раз Клубный чемпионат мира.

Ранее стали известны претенденты на пост наставника Реала.

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