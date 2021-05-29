Специалист сообщил, что чувствует себя хорошо.
Рональд Куман, getty images
29 мая 2021, 10:25
Главный тренер каталонской Барселоны Рональд Куман опроверг информацию о том, что оказался в больнице.
Ранее СМИ распространили информацию о том, что у нидерландского коуча тревожное расстройство, из-за чего он обратился к медикам.
"Не верьте всему, что вы слышите. Я здоров, а это самое важное в жизни", — написал в своем Instagram-аккауте специалист.
Отметим, что несколько дней назад Куману сообщили, что ищут ему замену и в ближайшие две недели он может быть уволен.