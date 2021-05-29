Испания

Специалист сообщил, что чувствует себя хорошо.

Главный тренер каталонской Барселоны Рональд Куман опроверг информацию о том, что оказался в больнице.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что у нидерландского коуча тревожное расстройство, из-за чего он обратился к медикам.

"Не верьте всему, что вы слышите. Я здоров, а это самое важное в жизни", — написал в своем Instagram-аккауте специалист.

Отметим, что несколько дней назад Куману сообщили, что ищут ему замену и в ближайшие две недели он может быть уволен.