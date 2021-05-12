Испания

Хавбек "блаугранас" поделился своими эмоциями после матча с Леванте в Ла Лиге.

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс прокомментировал неожиданную ничью в матче 36-го тура испанской Ла Лиги против Леванте (3:3).

"Сейчас ощущения очень плохие. Мы хотели победить, чтобы стать лидерами чемпионата и оказать давление на наших соперников, но не сделали этого, и сейчас нам очень трудно. Это почти приговор в Ла Лиге.

Мы не были точны и дорого заплатили за ошибки. Второй тайм провели не очень хорошо. Это наша вина. В последних матчах потеряли много очков, чтобы бороться за чемпионство. Мы совершили достаточно ошибок, не только в этой игре. Был отрезок, в котором мы были не так хороши и мы много ошибались", — приводит слова Бускетса Marca.

Видеообзор матча Леванте — Барселона можно посмотреть на Football.ua.