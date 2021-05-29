Испания

Защитник "канониров" может сменить английский чемпионат на испанский.

Защитник Арсенала Эктор Бельерин может продолжить свою карьеру в испанском чемпионате, сообщает ABC Sevilla.

По информации источника, в услугах 26-летнего испанца заинтересован Бетис, который уже связался с агентами футболиста, чтобы оценить возможность перехода предстоящим летом.

Действующий контракт Бельерина с "канонирами" рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Бельерин провел 35 поединков, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста.

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