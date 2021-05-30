Испания

Мадридцы продолжают поиск нового главного тренера.

Реал продолжает работать над поиском нового главного тренера после ухода с поста Зинедина Зидана.

Как сообщает издание As, приоритетом для "королевского клуба" будет Рауль Гонсалес, но только если не удастся договориться с Маурисио Почеттино.

Реал хочет, чтобы аргентинский специалист сам проявил инициативу для того, чтобы покинуть ПСЖ. В Мадриде не хотят делать официальный запрос, чтобы не испортить отношения с парижанами перед переговорами по Мбаппе.

Напомним, ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино хочет покинуть ПСЖ из-за интереса Реала.