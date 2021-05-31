Испания

Французский наставник объяснил причины своего решения.

Мадридский Реал в сезоне-2020/21 остался без завоеванных, в результате чего последовала отставка главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана по его собственному желанию.

Данное решение 48-летнего французского специалиста осталось не до конца понятым большинством болельщиков "галактикос", из-за чего сам Зидан был вынужден написать открытое письмо в адрес редакции испанской газеты AS, в котором постарался объяснить причины и логику своих действий.

"Я вернулся в Реал потому, что меня попросил об этом президент клуба Флорентино Перес. Кроме того, для этого сложилось отличное подспорье в виде ранее завоеванных трофеев вместе с командой. Я был в долгу перед президентом за предыдущие годы, проведенные в Реале в качестве футболиста и тренера, поэтому не мог отказать.

Но сейчас, я ухожу. Это не конец — я не выпрыгиваю с концами из тренерской лодки, и не собираюсь останавливаться в своей карьере. В мае 2018 я ушел, потому что, после двух с половиной лет с таким количеством побед и трофеев, я почувствовал, что команде был нужен новый импульс для того, чтобы оставаться на вершине мирового футбола.

На сегодняшний день ситуация обстоит совершенно иным образом. Я ушел, потому что почувствовал, что клуб больше не верит в меня, что является основополагающим фактором, в котором я сильно нуждаюсь. Нет поддержки ни на среднесрочную, ни на долгосрочную перспективы.

Я хорошо знаю футбол, знаю требования такого великого клуба, как Реал, поэтому прекрасно понимаю: ничего не выиграл — должен уходить.

На финальном отрезке моей работы вместе с командой была забыта одна важная деталь — все, что ежедневными усилиями было построено мной в клубе. Я получил статус победителя в этом клубе, и продолжал в нем находиться ради новых побед. Однако, помимо кубков есть еще и отношения с людьми, эмоции, жизнь коллектива.

Я почувствовал, что это все в один момент перестало цениться, пропало понимание направления развития клуба, а в конечном итоге меня выставляли виноватым даже в малейших неудачах.

Мне хотелось бы уважения к тому, над чем мы долго и упорно работали вместе, хотелось бы, чтобы мои отношения с клубом и президентом в последние месяцы моей работы были иными.

Мне не нужны были какие-то привилегии, не поймите меня неправильно, нет! Мне просто нужно было, чтобы люди помнили, что я сделал для этого клуба.

В нынешних реалиях жизнь главного тренера во главе команды длится два сезона, изредка — чуть больше. Если вы хотите, чтобы этот период был более продолжительным, важно, чтобы были остановлены гармоничные отношения. Это важнее денег, славы и всего прочего. Об этом стоит заботиться в первую очередь.

Мне было больно, когда я в очередной раз прочитал в прессе после одного из поражений, что они собираются выгнать меня из команды, если я не выиграю следующую игру. Все эти сообщения вбрасывались в СМИ преднамеренно, создавая негативное давление на команду, вызывая сомнения в нашем проекте и недопонимания внутри коллектива.

К счастью, я работал с настоящими профессионалами, которые верили в меня до последнего, собирались умирать на поле ради меня. Когда что-то пошло не так, они добыли большую победу, сохранив меня на тренерской скамье. Все потому, что они просто верили в меня, и знали, что я верил в них.

Я не лучший тренер в мире, но способен дать уверенность игрокам в собственных силах. Это необходимо каждому футболисту, вне зависимости от того, какая у него роль в клубе", — подытожил французский специалист.

Напомним, что Зидан выигрывал трофей с Реалом в среднем каждые 23,9 матча, пока работал вместе с командой.