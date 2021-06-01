Испания

Мадридцы хотят пригласить итальянского специалиста.

Реал продолжает поиски нового главного тренера после ухода с поста Зинедина Зидана.

Как сообщает Cadena SER, "королевский клуб" ведет переговоры с нынешним наставником Эвертона Карло Анчелотти.

Источник утверждает, что также среди претендентов на пост главного тренера находятся Антонио Конте и Рауль.

Отметим, что Карло Анчелотти в прошлом сезоне помог Эвертону финишировать на десятой строчке турнирной таблицы АПЛ.

Напомним, что Маурисио Почеттино хочет покинуть Пари Сен-Жермен из-за интереса Реала.