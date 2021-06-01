Мадридцы хотят пригласить итальянского специалиста.
Карло Анчелотти, getty images
01 июня 2021, 00:09
Реал продолжает поиски нового главного тренера после ухода с поста Зинедина Зидана.
Как сообщает Cadena SER, "королевский клуб" ведет переговоры с нынешним наставником Эвертона Карло Анчелотти.
Источник утверждает, что также среди претендентов на пост главного тренера находятся Антонио Конте и Рауль.
Отметим, что Карло Анчелотти в прошлом сезоне помог Эвертону финишировать на десятой строчке турнирной таблицы АПЛ.
Напомним, что Маурисио Почеттино хочет покинуть Пари Сен-Жермен из-за интереса Реала.