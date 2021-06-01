У нидерландского специалиста есть шансы остаться в стане каталонцев.
Рональд Куман, getty images
01 июня 2021, 23:29
Барселона рассматривает возможность того, что Рональд Куман все-таки продолжит тренировать команду в следующем сезоне.
Как сообщает Sport.es, "сине-гранатовые" оставят нидерландского специалиста в том случае, если он согласится на снижение зарплаты.
Источник утверждает, что при этом у Рональда Кумана в контракте будут включены более высокие призовые на победы в турнирах.
Напомним, что ранее нидерландский тренер опроверг информацию о том, что у него возникли проблемы со здоровьем.