Испания

Испанский функционер высказался о наставнике "сине-гранатовых".

Президент Барселоны Жоан Лапорта поделился мыслями о будущем главного тренера каталонцев Рональда Кумана.

"Повторюсь, мы начали думать по поводу соглашения Кумана. Нужно дать оценки вещам, которые случились в прошлом сезоне. Мы нуждались в периоде тишины. Мы поддерживаем связь с Куманом и через семь или десять дней проведем встречу.

Переговоры с Куманом проходят хорошо. Мы нуждались во времени для размышлений. Мы говорили Куману, что пытаемся подписать Агуэро. Любой тренер хотел бы иметь такого игрока в составе своей команды", – сказал испанский функционер.

Напомним, что вчера, 31 мая, Серхио Агуэро официально перешел в Барселону.