Тренер Атлетико желает видеть соотечественника в своей команде.
Диего Симеоне, getty images
06 июня 2021, 18:29
Атлетико продолжает интересоваться нападающим Интера Лаутаро Мартинесом.
Как сообщает издание As, в подписании аргентинского футболиста лично заинтересован главный тренер "матрасников" Диего Симеоне.
Источник утверждает, что Атлетико придется заплатить порядка 70 миллионов евро, чтобы оформить трансфер Лаутаро Мартинеса.
В завершившемся клубном сезоне аргентинский форвард сыграл 48 матчей, в которых сумел забить 19 голов и еще 11 раз отдавал голевую передачу.
Напомним, что ранее Интер проигнорировал предложение Атлетико в 50 млн евро за Лаутаро Мартинеса.