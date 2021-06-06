Испания

Тренер Атлетико желает видеть соотечественника в своей команде.

Атлетико продолжает интересоваться нападающим Интера Лаутаро Мартинесом.

Как сообщает издание As, в подписании аргентинского футболиста лично заинтересован главный тренер "матрасников" Диего Симеоне.

Источник утверждает, что Атлетико придется заплатить порядка 70 миллионов евро, чтобы оформить трансфер Лаутаро Мартинеса.

В завершившемся клубном сезоне аргентинский форвард сыграл 48 матчей, в которых сумел забить 19 голов и еще 11 раз отдавал голевую передачу.

Напомним, что ранее Интер проигнорировал предложение Атлетико в 50 млн евро за Лаутаро Мартинеса.