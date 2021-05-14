Миланский клуб готов продать форварда.
Лаутаро Мартинес, Getty Images
14 мая 2021, 21:22
Мадридский Реал нацелился на форварда Интера Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, миланский клуб испытывает некие финансовые трудности и готов рассмотреть предложение "галактикос" по нападающему.
Реал готов предложить Лаутаро контракт в 9 миллионов евро на сезон, что вдвое больше, чем Интер готов предложить при потенциальном продлении.
Мадридцы готовы заплатить 90 миллионов евро и вычтет сумму, которую Интер должен заплатить за защитника Ахрафа Хакими, перешедшего в стан "нерадзурри" прошлым летом.
В текущем сезоне на счету Лаутаро 16 голов за клуб в 36 матчах Серии А.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.