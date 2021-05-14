Италия

Миланский клуб готов продать форварда.

Мадридский Реал нацелился на форварда Интера Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, миланский клуб испытывает некие финансовые трудности и готов рассмотреть предложение "галактикос" по нападающему.

Реал готов предложить Лаутаро контракт в 9 миллионов евро на сезон, что вдвое больше, чем Интер готов предложить при потенциальном продлении.

Мадридцы готовы заплатить 90 миллионов евро и вычтет сумму, которую Интер должен заплатить за защитника Ахрафа Хакими, перешедшего в стан "нерадзурри" прошлым летом.

В текущем сезоне на счету Лаутаро 16 голов за клуб в 36 матчах Серии А.

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