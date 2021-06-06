Испания

Итальянский тренер решил, кто из игроков ему нужен.

После ухода Зинедина Зидана Реал назначил на пост главного тренера Карло Анчелотти, который до этого работал в Эвертоне.

Как сообщает Foot Mеrcato, первым новичком, которого итальянский тренер хотел бы видеть в своей команде, стал защитник Севильи Жюль Кунде.

Большим вопросом может стать стоимость французского футболиста. Источник предполагает, что Реалу придется заплатить порядка 80 миллионов евро.

Напомним, что Барселона также рассматривает вариант с подписанием Кунде, но финансовое положение каталонцев оставляет желать лучшего.