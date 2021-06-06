Итальянский тренер решил, кто из игроков ему нужен.
Карло Анчелотти, getty images
06 июня 2021, 18:59
После ухода Зинедина Зидана Реал назначил на пост главного тренера Карло Анчелотти, который до этого работал в Эвертоне.
Как сообщает Foot Mеrcato, первым новичком, которого итальянский тренер хотел бы видеть в своей команде, стал защитник Севильи Жюль Кунде.
Большим вопросом может стать стоимость французского футболиста. Источник предполагает, что Реалу придется заплатить порядка 80 миллионов евро.
Напомним, что Барселона также рассматривает вариант с подписанием Кунде, но финансовое положение каталонцев оставляет желать лучшего.