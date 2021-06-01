Испания

"Сине-гранатовые" хотят подписать защитника Севильи.

Барселона рассматривает варианты усиления оборонительной линии в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" обратили свой взор на защитника Севильи Жюля Кунде.

Защитник уже успел заявить о намерении покинуть "нервионцев" этим летом, а потому будет явно открыт к переговорам.

Отметим, что в СМИ обсуждаются несколько вариантов перехода француза. Среди них есть Манчестер Юнайтед, Реал и ПСЖ.