Испания

Вместо нового контракта капитан "сливочных" получит прощальную церемонию.

Защитник и капитан мадридского клуба Серхио Рамос, скорее всего, покинет расположение "сливочных" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает ABC.

По информации источника, руководство мадридского клуба готово расстаться с 35-летним испанцем и организовать для него прощальную церемонию. В ближайшее время президент "сливочных" Флорентино Перес проведет встречу с футболистом для организации прощального мероприятия.

Отмечается, что Перес хочет, чтобы Рамос красиво попрощался со своими партнерами по команде и для истории сфотографировался со всеми трофеями, которыми он был награжден вместе с Реалом.

Напомним, Рамос выступает за Реал с 2005 года. В минувшем сезоне футболист часто находился в лазарете и из-за этого провел лишь 21 матч, в которых забил четыре мяча и отдал один ассист.

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