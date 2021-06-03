Испания

Капитан "сливочных" все ближе и ближе к уходу из испанского клуба.

Защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос по-прежнему не может найти компромисс в переговорах с руководством "сливочных" по поводу нового контракта. Об этом сообщает AS со ссылкой на Onda Cero.

По информации источника, руководство мадридского клуба не довольно тем, что Рамос призывал игроков не соглашаться на понижение зарплат из-за пандемии коронавируса.

По мнению Серхио, Реал призвал к экономии не из-за последствий коронавируса, а для того, чтобы собрать средства на трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

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Также отмечается, что за последние месяцы у футболиста испортились отношения с президентом Реала Флорентино Пересом.

Напомним, Реал предложил испанцу контракт на один год с понижением зарплаты, тогда как сам Серхио требует соглашение на два года и готов снизить оклад только на 10 процентов.

Рамос выступает в составе "сливочных" с 2005 года. В минувшем сезоне он провел 21 матч, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.

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