Испания

Йон Монкайола получил десятилетний контракт от испанского клуба.

Осасуна на своем официальном сайте объявила о продлении контракта полузащитника Йона Монкайолы.

Новое соглашение с 23-летним воспитанником клуба рассчитано до лета 2031 года.

При этом в контракт включена опция выкупа футболиста, которая составляет 22 миллиона евро на следующие два сезона, после чего она снизиться до 20 млн евро. Если клуб вылетит из Ла Лиги клаусула снизится до 8 млн евро.

В минувшем сезоне Монкайола провел 37 поединков, в которых отметился двумя голами.

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