Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка испанского чемпионата.

В поединке 37-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико совершил невероятный камбэк, одержав волевую победу над Осасуной со счетом 2:1.

Гости открыли счет на 76-й минуте благодаря усилиями Будимира, но спустя шесть минут Лоди сравнял цифры на табло, а еще через такой же промежуток времени Суарес вывел "матрасников" вперед и сохранил Атлетико отличные шансы на чемпионский титул перед заключительным туром в Ла Лиге.

Обзор матча:

Атлетико - Осасуна 2:1

Голы: Лоди, 82, Суарес, 88 — Будимир, 76

Атлетико: Облак — Трипьер, Савич, Фелипе, Эрмосо (Лоди, 66) — Льоренте (Эррера, 80), Коке, Сауль (Жоау Феликс, 66), Карраско — Корреа (Дембеле, 81), Суарес (Кондогбио, 90+1)

Осасуна: Эррера — Гарсия Р, Круз, Гарсия У, Гарсия Д, Рамальо — Хони (Торрес, 66), Брашанац (Чими Авилья, 91), Монкайола, Барха (Торро, 77) — Будимир (Энрик, 77)

Предупреждения: Суарес — Будимир, Брашанац