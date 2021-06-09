Испания

"Матрасники" рассмотрят другой вариант.

Атлетико заинтересован в подписании Лаутаро Мартинеса, но договориться с Интером будет довольно проблематично.

Как сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио, "матрасники" в качестве альтернативы определили Душана Влаховича.

Стоит отметить, что текущая трансферная стоимость игрока уже достигла отметки в 25 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, хотя из сербского Партизана Влахович переходил за скромные 1,95 млн евро.

В текущем сезоне на счету Влаховича 21 забитый мяч и 3 голевых паса в 34 играх за Фиорентину.

Напомним, что "фиалки" хотят серьезно заработать на своем нападающем и требуют 80 миллионов евро.