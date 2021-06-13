Копа Америка

Сам турнир уже переносился по причине пандемии и нестабильности в Аргентине и Колумбии соответственно.

Многострадальный южноамериканский международный турнир Копа Америка-2021, который изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, но был в конечном итоге перенесен в Бразилию из-за пандемии COVID-19 и политической ситуации соответственно, может испытать проблемы с проведением матча-открытия и на новом месте.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Венесуэлы, в адрес руководящего органа поступила информация о 12-и подтвержденных и одном предварительно подтвержденном случаях заражения коронавирусом COVID-19 в лагере национальной команды данной страны.

При этом, результаты сорока других членов делегации оказались отрицательными.

Как итог, сборная Венесуэлы в полном составе была изолирована в отеле столицы Бразилии — городе Бразилиа, а отбыть на родину делегация сможет только после прохождения карантина и получения финального отрицательного результата тестирования.

"Все заболевшие не имеют симптомов, но были изолированы в отдельных комнатах, и теперь находятся под присмотром Conmebol и Центра стратегической информации по контролю за здоровьем Министерства здравоохранения Венесуэлы", — сообщили в правительстве страны.

Так же, в локальной прессе активно обсуждается тот факт, что руководители делегации сборной Венесуэлы могли знать о случаях заражения своих футболистов и до прибытия в Бразилию, так как накануне вылета положительный результат тестирования получил капитан национальной команды Томас Ринкон, после чего остался в столице — Каракасе, а еще два представителя — Вилькер Анхель и Рольф Фельтчер — ранее по той же причине выбыли из заявки команды на поездку на турнир.

Отметим, что Венесуэла уже довызвала 15 новых футболистов в свой подготовительный лагерь, так как Conmebol днем ранее снял ограничение на пять замен, которые можно было проводить в изначальных заявках на турнир.

На фоне тяжелой ситуации в регионе, организаторы турнира ввели предельно жесткий протокол для всех команд-участниц турнира: игроки не могут покидать территории своих отелей, кроме как на тренировки или для обращения в медицинские учреждения, а также каждые 48 часов обязаны проходить тестирование на COVID-19.

Также, за каждой командой будет закреплен свой чартерный рейс и автобус, которые после использования будут проходить полную санобработку. В то же самое время, от обязательной вакцинации участников было принято решение отказаться.

Напомним, что стартовый поединок Копа Америка-2021 на поле Национального стадиона им. Манэ Гарринчи между Венесуэлой и Бразилией должен состоятся 14 июня, в полночь по киевскому времени.