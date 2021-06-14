Футболист желает перебраться в Каталонию.
Эмерик Ляпорт, getty images
14 июня 2021, 21:21
Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт хочет перейти в Барселону.
По информации Diario Sport, футболист сборной Испании понимает, что в условиях финансовой нестабильности его трансферная стоимость слишком высока для "сине-гранатовых", поэтому ему нужно посодействовать этому переходу.
Сообщается, что в связи с этим 27-летний игрок просит "горожан" отпустить его в каталонский клуб.
В минувшем сезоне АПЛ футболист провел за "горожан" 16 матчей.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити может подписать Пау Торреса в случае продажи Ляпорта.