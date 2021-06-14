Англия

Футболист желает перебраться в Каталонию.

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт хочет перейти в Барселону.

По информации Diario Sport, футболист сборной Испании понимает, что в условиях финансовой нестабильности его трансферная стоимость слишком высока для "сине-гранатовых", поэтому ему нужно посодействовать этому переходу.

Сообщается, что в связи с этим 27-летний игрок просит "горожан" отпустить его в каталонский клуб.

В минувшем сезоне АПЛ футболист провел за "горожан" 16 матчей.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити может подписать Пау Торреса в случае продажи Ляпорта.