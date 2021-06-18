Англия

Руководство "шпор" передумало заключать контракт с итальянским специалистом.

Тоттенхэм продолжает искать замену для Жозе Моуриньо на пост главного тренера команды, сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство "шпор" неожиданно передумало и отказалось заключать контракт с 43-летним итальянским специалистом Дженнаро Гаттузо.

Сам Гаттузо умудрился покинуть Фиорентину спустя 23 дня после своего назначения.

Таким образом, лондонскому клубу придется и дальше искать нового наставника перед стартом следующего сезона.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.