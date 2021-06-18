Руководство "шпор" передумало заключать контракт с итальянским специалистом.
Дженнаро Гаттузо, Getty Images
18 июня 2021, 12:42
Тоттенхэм продолжает искать замену для Жозе Моуриньо на пост главного тренера команды, сообщает The Athletic.
По информации источника, руководство "шпор" неожиданно передумало и отказалось заключать контракт с 43-летним итальянским специалистом Дженнаро Гаттузо.
Сам Гаттузо умудрился покинуть Фиорентину спустя 23 дня после своего назначения.
Таким образом, лондонскому клубу придется и дальше искать нового наставника перед стартом следующего сезона.
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