Испания

Украинский центрбек сменит в клуб в Испании

Украинский защитник Леганеса Василий Кравец может продолжить карьеру в хихонском Спортинге.

Спортинг хотел бы арендовать футболиста с последующим правом выкупа. Об этом сообщает Бомбардир.

В минувшем сезоне Кравец выступал за польский Лех на правах аренды, где сыграл 26 игр за сезон.

В Спортинге уже выступает другой украинский защитник Богдан Милованов. Клуб играет в Сегунде.

Помимо Леганеса Кравец выступал за Луго, львовские Карпаты и вызывался в сборную Украины.

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