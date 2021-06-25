Василий Кравец, ФК Луго
25 июня 2021, 22:36
Украинский защитник Леганеса Василий Кравец может продолжить карьеру в хихонском Спортинге.
Спортинг хотел бы арендовать футболиста с последующим правом выкупа. Об этом сообщает Бомбардир.
В минувшем сезоне Кравец выступал за польский Лех на правах аренды, где сыграл 26 игр за сезон.
В Спортинге уже выступает другой украинский защитник Богдан Милованов. Клуб играет в Сегунде.
Помимо Леганеса Кравец выступал за Луго, львовские Карпаты и вызывался в сборную Украины.
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