Испания

Опытный полузащитник вошел в историю клуба.

Хесус Навас вышел в стартовом составе Севильи в поединке 21-го тура чемпионата Испании против Эйбара.

Для опытного полузащитника этот матч стал 400-ым в рамках Ла Лиги в футболке "нервионцев", что является рекордом клуба, сообщает Opta.

Хесус Навас за 400 игр в футболке Севильи успел отметился 26 голами и 79 результативными передачами.

Напомним, что ранее испанец провел 500 поединок за андалусийцев во всех турнирах.