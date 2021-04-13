Испания

Испанский хавбек достиг юбилейной отметки.

Cевилья обыграла Сельту в результативном матче 30-го тура Ла Лиги.

Таким образом, по информации Opta Sports, капитан нервионцев Хесус Навас стал первым в истории Севильи игроком, одержавшим 200 побед в рамках испанского чемпионата.

Матч с Сельтой стал 408-м для полузащитника в Ла Лиге. Все поединки в первенстве он провел в составе андалусийцев, в составе которых дебютировал еще в сезоне-2003/04.