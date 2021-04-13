Испанский хавбек достиг юбилейной отметки.
Хесус Навас, getty images
13 апреля 2021, 12:52
Cевилья обыграла Сельту в результативном матче 30-го тура Ла Лиги.
Таким образом, по информации Opta Sports, капитан нервионцев Хесус Навас стал первым в истории Севильи игроком, одержавшим 200 побед в рамках испанского чемпионата.
Матч с Сельтой стал 408-м для полузащитника в Ла Лиге. Все поединки в первенстве он провел в составе андалусийцев, в составе которых дебютировал еще в сезоне-2003/04.
Ранее Хесус Навас стал рекордсменом Севильи
по количеству матчей в Ла Лиге.