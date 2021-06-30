Матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания начнется 2 июля в 19:00.
Швейцария - Испания, Getty Images
30 июня 2021, 18:40
В матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Испании померится силами со сборной Швейцарии. Игра состоится в пятницу, 2 июня. В 1/8 финала турнира Испания переиграла Хорватию, а Швейцария сотворила сенсацию, отправив домой сборную Франции.
Отметим, что сборные Украины и Англии между собой встречались 22 раза. На счету сборной Швейцарии одна победа, пять ничей и 16 поражений. В последний раз команды встречались Лиги Наций. Тогда команды сыграли вничью, 1:1.
Матч Швейцария — Испания начнется в 19:00 по киевскому времени. Победитель в полуфинале сыграет против победителя пары Бельгия — Италия.
Швейцария — Испания: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Трансляция будет доступна на Football.ua в день матча и начнется в 18:50