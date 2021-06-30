Испания

Матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания начнется 2 июля в 19:00.

В матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Испании померится силами со сборной Швейцарии. Игра состоится в пятницу, 2 июня. В 1/8 финала турнира Испания переиграла Хорватию, а Швейцария сотворила сенсацию, отправив домой сборную Франции.

Отметим, что сборные Украины и Англии между собой встречались 22 раза. На счету сборной Швейцарии одна победа, пять ничей и 16 поражений. В последний раз команды встречались Лиги Наций. Тогда команды сыграли вничью, 1:1.

Матч Швейцария — Испания начнется в 19:00 по киевскому времени. Победитель в полуфинале сыграет против победителя пары Бельгия — Италия.

Швейцария — Испания: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Трансляция будет доступна на Football.ua в день матча и начнется в 18:50