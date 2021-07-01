Испания

Президент Барселоны подчеркнул трудности в переговорах по новому контракту с футболистом.

Как сообщал ранее Football.ua, соглашение нападающего Лионеля Месси с каталонской Барселоной подошло к концу сегодня, 1 июля, после чего аргентинский футболист официально приобрел статус свободного агента.

Для президента "блаугранас" Жоана Лапорты в его второй каденции на руководящем посту в клубе одной из первоочередных задач является сохранение звездного футболиста в обойме команды, однако обнадеживающих новостей о процессе переговоров в своем очередном интервью он сообщить так и не смог.

"Процесс продвигается в медленном темпе. Сейчас мы пытаемся уместить новый контракт Месси в финансовый фейр-плей. Мы хотим, чтобы Лео остался с нами, и он сам этого хочет.

Хотел бы я сейчас сказать вам, что положительное для нашего клуба и игрока решение уже принято, но, к сожалению, не могу этого сделать. Мы пытаемся найти компромисс", — подытожил футбольный функционер.

Сам Лионель Месси на данный момент находится в составе сборной Аргентины на Копа Америка-2021, где "альбиселесте" уже вышли из группы, и готовятся к четвертьфинальному поединку против Эквадора.

Регистрируйтесь на турнир Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.