Копа Америка

Сенсационных вылетов после группового этапа не произошло.

Южноамериканский международный турнир Копа Америка-2021 продолжает набирать свои обороты, и уже добрался до завершения матчей на групповом этапе.

Десять команд участниц — планировалось 12, но Катар и Австралия отказались от участия из-за пандемии COVID-19 — были разделены на два квинтета, из которых в дальнейшем были отобраны четыре лучшие команды для составления перекрестной сетки четвертьфинальной стадии.

Так, в группе A худшей командой стала Боливия, так и не сумев набрать ни одного очка в противостояниях против Аргентины, Уругвая, Парагвая и Чили.

Чуть лучше дела обстояли в квинтете B у Венесуэлы, но в последнем туре ее поражение от Перу (0:1), а также ничья Эквадора против Бразилии (1:1), отправили команду Жоще Пезейру на последнюю строчку турнирной таблицы.

Лучшими в своих группах, прогнозируемо, стали Аргентина и Бразилия, однако ни одной из этих сборных так и не удалось набрать максимального количества возможных очков.

В итоге, были образованы следующие пары команд для проведения четвертьфинальных поединков:

3 июля, 00:00. Перу — Парагвай / Олимпико Педро Людовико (Гояния)

3 июля, 03:00. Бразилия — Чили / Олимпико Нилтон Сантос (Рио-де-Жанейро)

4 июля, 01:00. Уругвай — Колумбия / Национальный стадион им. Манэ Гарринчи (Бразилиа)

4 июля, 04:00. Аргентина — Эквадор / Олимпико Педро Людовико (Гояния)

*время начала матчей указано по Киеву.

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