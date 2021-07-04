Испания

Опытный полузащитник не уйдет из стана каталонцев.

Последние трансферные слухи предрекали, что Серхио Бускетс покинет Барселону в текущее трансферное окно.

Но как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, испанский полузащитник точно останется на следующий сезон.

Источник утверждает, что Серхио Бускетс получил предложения от нескольких клубов из МЛС, но будет готов рассмотреть их в конце следующего сезона.

В текущем сезоне опытный футболист провел 50 поединков, в которых отметился пятью результативными передачами.

Напомним, что Бускетс и Альба хотели получить ответы на вопросы от руководства Барселоны.