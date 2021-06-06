Испания

Сборная Испании сыграет с Литвой молодежным составом.

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс заразился коронавирусом за пять дней до начала Евро-2020.

Футболист накануне сдал положительный тест и ушел на самоизоляцию, сообщает сайт сборной Испании.

Администрация национальной команды предпримет меры, чтобы не допустить распространения вируса. Все запланированные мероприятия уже отменили.

В частности, на запланированный товарищеский матч против сборной Литвы, который пройдет восьмого июня, выйдет молодежная сборная Испании.

Отметим, что Евро-2020 стартует 11 июня. Испанцы свой первый поединок на турнире сыграют 14 июня против сборной Швеции.

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