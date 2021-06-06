Сборная Испании сыграет с Литвой молодежным составом.
Серхио Бускетс, Getty Images
06 июня 2021, 23:50
Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс заразился коронавирусом за пять дней до начала Евро-2020.
Футболист накануне сдал положительный тест и ушел на самоизоляцию, сообщает сайт сборной Испании.
Администрация национальной команды предпримет меры, чтобы не допустить распространения вируса. Все запланированные мероприятия уже отменили.
В частности, на запланированный товарищеский матч против сборной Литвы, который пройдет восьмого июня, выйдет молодежная сборная Испании.
Отметим, что Евро-2020 стартует 11 июня. Испанцы свой первый поединок на турнире сыграют 14 июня против сборной Швеции.
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