Испания

Каталонский клуб ищет способы уменьшить зарплатную ведомость.

Защитник Самуэль Умтити и полузащитник Миралем Пьянич могут покинуть Барселону в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство каталонского клуба уже направило соответствующие уведомления двум вышеназванным игрокам. Оба футболиста получают зарплату в размере 8 миллионов евро в год.

Отмечается, что Барселона была вынуждена пойти на такие шаги, чтобы сократить зарплатную ведомость клуба, для того, чтобы подписать новое соглашение с Лионелем Месси, который формально уже имеет статус свободного агента. Вторая причина такого решения — "блаугранас" намерены решить все кадровые вопросы до старта предсезонной подготовки, который намечен на 12 июля.

В услугах Умтити заинтересованы Марсель и Лион, но сам футболист намерен остаться в клубе, чтобы завоевать доверие и место в основном составе. Пьянич не против сменить команду и на него претендуют Ювентус и Интер.



Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.