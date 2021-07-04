Испания

Сербский голкипер перебрался в стан "нервионцев".

Севилья подписала контракт с голкипером Марко Дмитровичем, сообщает официальный сайт испанского клуба.

В прошлом сезоне сербский футболист играл за Эйбар. На его счету 35 матчей, в которых он пропустил 49 мячей.

Отметим, что Марко Дмитрович достался Севилья на правах свободного агента, так как его контракт с Эйбаром истек.

Напомним, что сербский голкипер запомнился в прошлом сезоне тем, что забил гол в ворота мадридского Атлетико.