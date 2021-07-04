Боснийский полузащитник ответил клубу отказом.
Миралем Пьянич, getty images
04 июля 2021, 22:03
Миралем Пьянич ответил отказом на предложение Барселоны о разрыве контракта, сообщает издание Marca.
Как утверждает источник, боснийского полузащитника не устроил вариант прекращения сотрудничества по обоюдному согласию.
Миралем Пьянич хочет выступать за Барселону в следующем сезоне.
Отметим, что полузащитник выступал за Ювентус с 2016 по 2020 год. В минувшем сезоне он провел в 19 матчей в Ла Лиге.
Напомним, что Умтити готов обратиться в ФИФА, если Барселона разорвет с ним контракт.