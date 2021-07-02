Лондонский клуб рассматривает усиление линии полузащиты.
Миралем Пьянич, getty images
02 июля 2021, 06:26
Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич может в ближайшее время покинуть клуб.
По информации Diario Sport, босниец попал в сферу интересов Тоттенхэма. Спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи делал запрос по поводу аренды хавбека.
Также отмечается, что переговоры по аренде Пьянича ведет его экс-клуб Ювентус. Туринцы хотят арендовать 31-летнего игрока на два года, однако их смущает зарплата футболиста.
Напомним, Пьянич выступал за Ювентус с 2016 по 2020 год. В минувшем сезоне он провел в 19 матчей в Ла Лиге.
Ранее сообщалось, что Барселона готова расстаться с семью игроками.
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