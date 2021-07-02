Англия

Лондонский клуб рассматривает усиление линии полузащиты.

Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич может в ближайшее время покинуть клуб.

По информации Diario Sport, босниец попал в сферу интересов Тоттенхэма. Спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи делал запрос по поводу аренды хавбека.

Также отмечается, что переговоры по аренде Пьянича ведет его экс-клуб Ювентус. Туринцы хотят арендовать 31-летнего игрока на два года, однако их смущает зарплата футболиста.

Напомним, Пьянич выступал за Ювентус с 2016 по 2020 год. В минувшем сезоне он провел в 19 матчей в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что Барселона готова расстаться с семью игроками.

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