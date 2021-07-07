Испания

Опытный хавбек продолжит защищать цвета "желтой субмарины".

Вильярреал на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Висенте Иборрой.

Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до лета 2024 года, тогда как предыдущее действовало до лета 2023 года.

Иборра пропустил большую часть минувшего сезона из-за травмы колена, которую он получил в декабре прошлого года. На его счету 18 матчей, в которых он получил пять желтых карточек.

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