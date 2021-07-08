Испания

Полузащитник может сменить клубную прописку.

Хетафе заинтересовался подписанием полузащитника Барселоны Карлоса Аленьи в текущее трансферное окно.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, клубы находятся на завершающей стадии переговоров для оформления сделки.

Отметим, что последние полсезона испанский футболист провел на правах арендного соглашения как раз в Хетафе.

За 22 поединка Карлос Аленья отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что Барселона также рассматривает возможность включения 23-летнего игрока в сделку по Хосе Гайя.