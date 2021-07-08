Полузащитник может сменить клубную прописку.
Карлос Аленья, getty images
08 июля 2021, 23:24
Хетафе заинтересовался подписанием полузащитника Барселоны Карлоса Аленьи в текущее трансферное окно.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, клубы находятся на завершающей стадии переговоров для оформления сделки.
Отметим, что последние полсезона испанский футболист провел на правах арендного соглашения как раз в Хетафе.
За 22 поединка Карлос Аленья отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что Барселона также рассматривает возможность включения 23-летнего игрока в сделку по Хосе Гайя.