Испания

Защитник мадридского Реала прокомментировал продление контракта с клубом.

Накануне, мадридский Реал успешно завершил переговоры о продлении контракта со своим центральным защитником Начо Фернандесом, который теперь будет связан отношениями с клубом до лета 2023-го года.

После заключения сделки, 31-летний исполнитель прокомментировал предоставленную ему возможность продолжать работать с воспитавшим его клубом.

"Реал Мадрид — мой дом. Они помогли мне расти, они научили меня всем необходимым ценностям, чтобы с честью сталкиваться со всеми трудностями на жизненном пути. Я не могу представить жизнь без Реала, потому что я здесь почти половину своей жизни.

Я провел свои лучшие годы в клубе, который является моим домом, — это что-то невероятное, что делает меня счастливым. Я очень горжусь тем, что играю за Реал Мадрид много лет.

Я помню первые дни, когда я только приехал. Было много нервов. Но сейчас, когда я каждый день тренируюсь со своими товарищами по команде и продолжаю добиваться побед и титулов, это то, что наполняет меня гордостью и мотивирует меня работать на перспективу.

Футболка с дебютного матча за Реал — одна из самых особенных вещей в моей коллекции. Она находится дома у моих родителей. Я создал для них небольшое пространство с моими наградами, потому что это они отдали всю свою жизнь ради такой возможности для меня.

Я очень ценю каждое мгновение в Реале. С каждым годом я все дольше и дольше хочу тут находиться. Выиграть Лигу чемпионов очень сложно, и то, что эта команда сделала несколько лет назад, выиграв три подряд или четыре за пять лет титулов — огромное достижение.

С годами вы придаете этому все большее значение, потому что видите, что футбол очень сложен и что побеждать с каждым разом все труднее. Это особые моменты, которые, как футболист, пытаешься повторить, но понимаешь, насколько это сложно.

Хотите добиться успеха? Тогда будьте внимательны в выборе еды, количестве отдыха, ведите здоровый образ жизни, который позволяет вам быть на все сто процентов, когда наступает момент игры и, конечно же, не пропускайте тренировки, которые очень важны.

Я стараюсь заботиться о себе, а с моим диабетом мне приходится делать это в два раза усерднее. Я так живу уже много лет, и все еще продолжаю бороться.

В играх все проходит с большим напряжением, с нервами, но снаружи я нормальный, спокойный, и мне нравится получать удовольствие от игры в кругу друзей. Я считаю себя нормальным человеком, и мне нравится быть со своей семьей и друзьями.

Это уникальная мечта. В детстве мечтаешь сыграть в команде своей мечты, которой в моем случае был Реал Мадрид. Я мечтал играть в футбол, и теперь, когда у меня его так много в жизни, я стал только сильнее, и теперь стремлюсь продолжать играть хорошо и, конечно же, продолжать воплощать в реальность свои мечты.

Карло Анчелотти отличный тренер. Он работал в великих командах. Фактически, с ним мы впервые выиграли Лигу чемпионов. Перед нами стоят очень важные задачи, связанные с завоеванием титулов, чего, в конечном счете, и требует этот клуб, исходя из своего статуса, чтобы сделать это хорошо. Команда очень рада, что Анчелотти вернулся", — подытожил футболист.

Напомним, что ранее в день продления контракта между Реалом и Начо свое соглашение с Пари Сен-Жермен подписал бывший игрок "бланкос" Серхио Рамос.