Испания

Испанец остается в стане "галактикос".

Защитник мадридского Реала Начо Фернандес продолжит выступать за "сливочных".

"Королевский" клуб объявил о продлении контракта с испанцем до 2023 года.

31-летний Начо выступает за команды Реала с 2001 года, с момента попадания в академию клуба.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 24 матчах Реала в рамках Ла Лиги, в которых отметился 1 голом.

Напомним, что сегодня ПСЖ объявил о переходе экс-капитана мадридцев Серхио Рамоса.

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