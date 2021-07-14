Испания

34-летний колумбиец продолжит свои выступления в Ла Лиге.

Бывший нападающий Вильярреала Карлос Бакка подписал контракт с Гранадой, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Сроки соглашения с 34-летним колумбийцем не разглашаются. Он достался клубу бесплатно, так как он находился в статусе свободного агента после завершения контракта с Вильярреалом.

В минувшем сезоне Бакка провел 35 поединков, в которых забил девять голов и отдал два ассиста, чем помог "желтой субмарине" победить в Лиге Европы.

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