Роберт Морено попробует добиться успеха с середняком Ла Лиги.
Роберт Морено, Getty Images
18 июня 2021, 15:21
Гранада на своем официальном сайте объявила о назначении нового главного тренера, которым стал Роберт Морено.
Соглашение с 43-летним испанским специалистом рассчитано на два года.
Последним местом работы Морено было Монако, которое он покинул в прошлом году. Помимо этого он короткое время возглавлял сборную Испании, когда под его руководством "фуриях роха" квалифицировалась на Евро-2020.
На посту наставника Гранады Морено заменит Диего Мартинеса, который покинул испанский клуб в конце минувшего сезона. Под руководством Мартинеса Гранада финишировала на девятом месте в Ла Лиге и добралась до четвертьфинала Лиги Европы.
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