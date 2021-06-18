Испания

Роберт Морено попробует добиться успеха с середняком Ла Лиги.

Гранада на своем официальном сайте объявила о назначении нового главного тренера, которым стал Роберт Морено.

Соглашение с 43-летним испанским специалистом рассчитано на два года.

Последним местом работы Морено было Монако, которое он покинул в прошлом году. Помимо этого он короткое время возглавлял сборную Испании, когда под его руководством "фуриях роха" квалифицировалась на Евро-2020.

На посту наставника Гранады Морено заменит Диего Мартинеса, который покинул испанский клуб в конце минувшего сезона. Под руководством Мартинеса Гранада финишировала на девятом месте в Ла Лиге и добралась до четвертьфинала Лиги Европы.

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