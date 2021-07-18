Испания

Каталонский клуб может совершить еще одно громкое подписание в этом сезоне.

Несмотря на тяжелое финансовое положение, каталонская Барселона все равно сохраняет за собой статус активного игрока трансферного рынка.

При этом, потенциальная покупательская способность "блаугранас" сосредоточена исключительно вокруг персоны французского нападающего Антуана Гризманна, которого связывают с возможным обменом на полузащитника мадридского Атлетико Сауля Ньигеса.

Уход форварда позволит "сине-гранатовым" высвободить достаточный объем зарплатного фонда, что даст им возможность вести переговоры с потенциальными новичками.

Среди них, на первом месте списка интересов Барселоны стоит полузащитник новоиспеченного чемпиона Франции — Лилля, Ренату Санчеш.

За 23-летнего исполнителя "доги" требуют отступные в размере 35 млн евро, однако в интересах каталонского клуба, в первую очередь, будет возможность организации аренды игрока с последующим выкупом.

При этом, Барселона не является единственным претендентом на португальца — лондонский Тоттенхэм также намерен усилить свою обойму, поэтому испанскому клубу придется поторопиться с расставанием с Гризманном.