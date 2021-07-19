Французский защитник может продолжить карьеру в Лиге 1.
Самуэль Умтити, Getty Images
19 июля 2021, 09:22
Защитник Барселоны Самуэль Умтити может вернуться во французский чемпионат, сообщает Sport.es.
По информации источника, в услугах 27-летнего француза заинтересован Лион, за который футболист выступал до переезда в Испанию.
Также отмечается, что руководство "ткачей" готово арендовать игрока и платить ему половину зарплаты, а вторая половина оклада останется за "блаугранас". Лион не готов приобрести футболиста этим летом из-за сложной финансовой ситуации в результате пандемии коронавируса.
Напомним, ранее Барселона предложила Умтити расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон в целях разгрузки зарплатной ведомости. Однако футболист отказался от этого предложения.
В минувшей кампании Умтити провел 16 поединков, в которых получил две желтые карточки.
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