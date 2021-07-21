Испания

Новичок "сливочных" взял себе номер легендарного Серхио Рамоса.

Давид Алаба официально представлен в качестве игрока Реала — сообщил официальный Твиттер клуба.

Поскольку на Сатьяго Бернабеу продолжается реконструкция, презентация прошла в Вальдебебасе и без публики.

Алаба, подписавший пятилетний контракт, заявил, что Реал был его приоритетом. При этом тренер мадридцев Карло Анчелотти, уже работавший с Алабой в Баварии, еще не определился, на какой позиции будет использовать австрийца: в центре или слева в защите или в средней линии.

Интересно, что в Реале Алаба будет выступать под №4, который ранее принадлежал легендарному капитану Серхио Рамосу.