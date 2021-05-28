Испания

Австрийский полузащитник прокомментировал свой переход.

Давид Алаба поделился эмоциями после подписания контракта с Реалом на правах свободного агента.

"Я ушел из особенного клуба в другой особенный клуб. Я действительно счастлив и для меня большая честь присоединиться к Реалу. После стольких лет в Мюнхене я столкнусь с новым вызовом, и я приложу все усилия, чтобы продолжить особую историю клуба.

Не могу дождаться, чтобы сыграть свой первый матч в культовой белой футболке перед всеми вами, фанаты, в Мадриде. Я уверен, что это путешествие будет успешным. Вместе со всеми мадридистами. Vamos!", — написал Алаба в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, что ранее Давид Алаба объяснил причину своего ухода из мюнхенской Баварии.