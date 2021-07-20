Предыдущая попытка совершить грандиозный обмен с участием Антуана Гризманна Барселоне не удалась.
Антуан Гризманн, Getty Images
20 июля 2021, 13:21
Барселона связалась с представителями Ювентуса с целью выяснить возможность обмена между клубами с участием Антуана Гризманна и Пауло Дибалы — сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.
По утверждению источника, подробная информация о потенциальной сделке будет опубликована в печатной версии L'Equipe, которая выйдет в среду, 21 июля.
Ранее сообщалось, что Барселона хотела обменять Гризманна на Сауля, но сделка с Атлетико не состоялась.