Испания

Клубы ведут переговоры о переходе французского защитника.

Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Реалом относительно перехода Рафаэля Варана, но пока не может договориться.

Как сообщает издание As, "красные дьяволы" готовы предложить за игрока 40 миллионов евро сразу плюс бонусы.

"Королевский клуб", в свою очередь, требует за Рафаэля Варана порядка 70 миллионов евро.

Контракт со "сливочными" у Варана завершается летом следующего года, а его текущая стоимость на трансферном рынке порталом Transfermarkt оценивается в 70 млн евро.

Напомним, ранее утверждалось, что Варан проигнорировал предложения Реала по контракту и на этой неделе станет игроком Манчестер Юнайтед.