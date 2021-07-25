Испания

Каталонский коллектив продолжает склонять своего игрока к подписанию нового соглашения.

Ранее, Football.ua сообщал о проблемах в отношениях между каталонской Барселоной и ее воспитанником Илаишем Мориба, который отказался продлевать подходящий к завершению летом следующего года контракт.

18-летнего футболиста было принято решение отправить в дублирующий состав команды, после чего даже появилась информация, что он согласен пойти на условия руководства "блаугранас", однако тренерский штаб Рональда Кумана все равно предпочел оставить своего исполнителя за пределами работы с основной командой.

Текущую ситуацию вокруг игрока попытался прокомментировать его нынешний наставник — руководитель "дубля" Барселоны Серджи Барджуан:

"У него есть все необходимые качества для выступления за основной состав Барселоны. У меня был с ним разговор, во время которого я пообещал ему, что буду помогать каждый день на пути его возвращения в состав основной команды, но самый главный совет от меня был следующим — не опускать руки.

Это новая ситуация для него и клуба, и она очень тяжелая. Однако, мой совет достаточно просто — нужно еще усерднее тренироваться, а ситуация будет решена сама собой. Когда пыль от конфликта осядет, он уже точно должен решить все вопросы относительно своего будущего. Если решит остаться, то конкуренция для него будет максимальной, поэтому тренировки очень пригодятся.

Я не берусь предсказать его будущее, так как оно никоим образом от меня не зависит, но могу только сказать, что, надеюсь, ему удастся остаться в клубе", — подытожил специалист.

Напомним, что относительно возможности трансфера Мориба к Барселоне уже обращались несколько клубов из английской Премьер-лиги.