Италия

Итальянский клуб ищет усиление в центр средней линии.

Полузащитник мадридского Реала Иско попал в сферу интересов итальянского Милана, сообщает Milan News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство "россонери" ищет игроков, способных усилить среднюю линию команды перед стартом следующего сезона и одним их вариантов является Иско. Итальянцы рассматривают вариант с годичной арендой игрока.

Также отмечается, что на 29-летнего испанца претендуют и другие клубы, но Милан надеется на тесные отношения с руководством "сливочных" и бывшим наставником Карло Анчелотти.

Действующий контракт Иско рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне футболист провел 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя ассистами.



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