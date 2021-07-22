Испания

Испанец почувствовал недомогание на тренировочном занятии.

Мадридский Реал продолжает подготовку к предстоящему сезона Ла Лиги и Лиги чемпионов.

На тренировке, которая состоялась 21 июля, полузащитник "сливочных" Иско почувствовал недомогание.

Футболист был вынужден преждевременно завершить тренировочное занятие из-за повышенной температуры.

Сообщается, что причиной плохого самочувствия испанца является последствия вакцинации от коронавируса. Он сделал прививку 19 июля.

Отметим, что уже через три дня Реал сыграет товарищеский матч против Рейнджерс и Глазго. Восьмого августа "королевский клуб" будет противостоять Милану.

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