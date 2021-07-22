Испанец почувствовал недомогание на тренировочном занятии.
Иско, getty images
22 июля 2021, 12:59
Мадридский Реал продолжает подготовку к предстоящему сезона Ла Лиги и Лиги чемпионов.
На тренировке, которая состоялась 21 июля, полузащитник "сливочных" Иско почувствовал недомогание.
Футболист был вынужден преждевременно завершить тренировочное занятие из-за повышенной температуры.
Сообщается, что причиной плохого самочувствия испанца является последствия вакцинации от коронавируса. Он сделал прививку 19 июля.
Отметим, что уже через три дня Реал сыграет товарищеский матч против Рейнджерс и Глазго. Восьмого августа "королевский клуб" будет противостоять Милану.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.